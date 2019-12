Jooly, marque distribuée sur le marché français par Oxibis Group, complète son offre en lançant une gamme solaire, toujours féminine, baptisée tout simplement Sun.

4 modèles composent cette nouvelle ligne « au charme chic et discret » pour couvrir toutes les envies des porteuses. Point commun des modèles de cette gamme, « des cercles et un nez fins en métal doré ou doré-rose. Selon les références, ils sont insérés dans une monture acétate, ou agrémentés d’une arcade métal mate en relief. On appréciera d’ailleurs chez cette dernière un jeu de contraste mat/brillant saisissant, de la face jusqu’au bout des manchons », explique la marque.

Au niveau des coloris, le choix peut se porter sur des tonalités poudrées ou plus fortes comme des acétates en écaille ou des montures qui jouent le contraste entre noir et doré. Sur deux références, une touche supplémentaire d’originalité est proposée à travers un décor végétal doré positionné sur le coin de l’œil.

Les verres ont également été choisis avec soin pour se marier parfaitement à chaque monture. Certains sont ainsi munis d’un traitement flash doré, prune dégradé, fumé ou photochromiques.