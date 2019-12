Le lundi 16 décembre, la Fédération nationale des opticiens de France (Fnof) orchestre une après-midi d’information à l’Espace Van Gogh, à Paris Bercy, à partir de 14h.

Cette rencontre est ouverte à tous, adhérents ou non au syndicat. « Suite à cette réunion publique, nous tiendrons notre assemblée générale qui sera réservée à nos seuls adhérents », précise Alain Gerbel, son président.

Lors de cette réunion, la Fnof fera un point complet sur le 100 % santé et sur le nouveau devis normalisé. L’organisation présentera également sa FAQ qui vise à éclairer les opticiens sur ces réformes. Plusieurs intervenants sont programmés. Parmi eux, Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la Sécurité sociale, qui interviendra sur la mise en place du Rac 0. La Cnam interviendra aussi pour expliquer les implications de la réforme au niveau des logiciels points de vente et des pratiques quotidiennes des opticiens. Enfin, les fabricants feront un point sur les codes LPP et le dossier de la traçabilité.

Pour vous inscire, il vous suffit d’adresser un mail à l’adresse suivante : fnof@fnof.org.