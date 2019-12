Dans un communiqué, Itelis, qui a clôturé son appel d’offres le 13 novembre, annonce que 3 004 « Opticiens Confiance » composeront son réseau optique au 1er janvier 2020, contre 2 500 aujourd’hui.

« Un réseau élargi, pour apporter plus de proximité aux bénéficiaires tout en restant sélectif. Un réseau national, représentatif de la profession, composé d’opticiens indépendants ou sous enseigne » : c’est par ces mots qu’Itelis présente son futur réseau optique, sélectionné à l’issue d’un appel d’offres aux multiples rebondissements. En effet, suite à la mobilisation de la profession, la documentation contractuelle a été modifiée pas moins de 6 fois et la clôture des candidatures a été reportée du 4 au 13 novembre. Le conventionnement reste malgré tout problématique aux yeux du Rof, qui a d’ailleurs saisi la Cnil à ce sujet.

Malgré ces dissensions, Itelis est parvenu à augmenter le nombre de ses opticiens partenaires, qui passera donc de 2 500 à 3 004 en 2020. Un nouveau réseau que la société « compte bien valoriser à partir du 1er janvier avec, entre autres, une nouvelle plateforme digitale (proposant un maximum d’informations et d’avantages sur [ses] Opticiens Confiance Itelis) accessible auprès des 10 millions de bénéficiaires ».

Itelis rappelle que ce réseau sera porteur d’une nouvelle offre optique, « déjà adoptée par les clients Itelis et axée sur la santé et l’optimisation visuelle : un socle d’engagements confiance pour tous les bénéficiaires et, en complément, des engagements Opti (formules sans reste à charge) pour les bénéficiaires dont le contrat le prévoit ».