Le groupe Safilo a fait l’acquisition de 70 % du capital de la société californienne Blenders Eyewear. Un capital racheté au fondateur et propriétaire de la marque.

Fondée en 2012 à San Diego par Chase Fisher, Blenders Eyewear est surtout connue pour sa plateforme e-commerce et sociale B2C qui génère environ 95 % du chiffre d’affaires de la société. Outre sa forte présence en ligne, elle a également ouvert son premier magasin à San Diego.

« Les lunettes Blenders Eyewear s’inspirent du style de vie actif californien, avec une offre efficace de produits et un bon rapport qualité/prix qui intéressent une vaste gamme de consommateurs, hommes comme femmes, en particulier chez les Millenials et la génération Z », explique Safilo dans son communiqué.

Pourquoi avoir fait le choix de cette acquisition ? Tout d’abord, soulignons que la marque prévoit pour l’année 2019, des ventes nettes d’une valeur de 42 millions de dollars entièrement réalisés aux Etats-Unis, en croissance de 40 % par rapport à l’année passée. De plus, comme le souligne Angelo Trocchia, administrateur délégué de Safilo « Blenders Eyewear enrichira notre portefeuille de marques propres en apportant une activité innovante et à croissance rapide, axée sur le commerce électronique, D2C (direct to consumer, ndlr), focalisée sur les Etats-Unis, qui restent pour nous un marché clé. […] Avec Blenders Eyewear, nous voulons accélérer notre stratégie de commerce électronique et omnicanal, en exploitant l’ADN numérique de cette entreprise, la réputation de la marque chez les nouvelles générations, les compétences de son équipe, qui, combinées aux capacités de Safilo, permettront une expansion rapide au niveau mondial. »