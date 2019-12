Dans le cadre de son Partenariat croissance 2020, le verrier poursuit son tour de France pour présenter ses nouveautés, qui s’inscrivent notamment dans la réforme 100 % santé.

Au programme du road-show Hoya : les innovations 2020, les solutions classe A (sans reste à charge), les nouvelles offres et services commerciaux, les outils inédits du parcours client ainsi que la nouvelle gamme Origine France garantie 48H.

« Le rôle de Hoya est d’accompagner ses clients et tous les opticiens qui le souhaitent, face au changement environnemental et concurrentiel. Avoir les bonnes solutions et pratiques mises en place dès le début d’année permettront à tous de maintenir croissance et rentabilité. La gestion du changement implique une nouvelle pédagogie vers les consommateurs : pour les satisfaire à 100 %, il faut répondre aux nouveaux besoins visuels des porteurs notamment connectés aux écrans, et valoriser les meilleures solutions comme le fait notre meilleur verre progressif MySelf », commente l’entreprise. Le verrier, qui ambitionne de devenir une marque B to C, souhaite aider ses clients à enrichir le parcours client avec des expériences valorisantes qui le pousseront à opter pour des produits à valeur ajoutée, comme la nouvelle offre OFG 48h.

Les prochaines dates du road-show Hoya :

16 décembre à Toulouse

19 décembre à Strasbourg

13 janvier à Nantes

16 janvier à Lille

20 janvier à Paris

23 janvier à Marseille

27 janvier à Rouen

Informations et inscriptions auprès du service clients Hoya : 02 32 50 87 87