La plateforme Lyfe est proposée gratuitement à 1 755 000 bénéficiaires (adhérents d’une vingtaine de mutuelles, institutions de prévoyance et caisses de retraite, salariés des entreprises partenaires). Elle ajoute un dixième service à son offre : grâce à son partenariat avec Sénèque, les assurés pourront comparer les devis des opticiens partenaires ce qui, selon l’entreprise, permet une économie moyenne de 20 à 25 %. Ce service de mise en relation vient en complément de l’offre de prise de rendez-vous rapide avec un ophtalmologiste initiée il y a un an avec Point Vision. Pour Jean-Louis Dufloux, président et fondateur de Sénèque, les utilisateurs de Lyfe bénéficient désormais d’une « solution globale pour améliorer l’accès aux soins en matière d’ophtalmologie et d’optique ». Il rappelle également que l’inscription des opticiens sur la plateforme est libre et gratuite.