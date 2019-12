Alpine, le célèbre constructeur automobile français, propriété du groupe Renault, a annoncé au début du mois de décembre, le lancement de sa collection de lunettes, baptisée tout simplement Alpine Eyewear.

Le développement de cette collection optique et solaire (correcteur ou non) a été confié à la société 15-1 Diffusion, qui en « assurera la réalisation, la fabrication ainsi que la distribution dans le monde ». Du côté des verres, la marque a choisi Novacel comme partenaire, qui a réussi à recréer le célèbre Bleu Alpine. « Les verres Airlis Shock sont particulièrement résistants aux rayures et très faciles à nettoyer grâce aux traitements super-antistatique, hydrophobe et oléophobe », précise la marque.

Une première collection en édition limitée

La première collection est une édition limitée en référence aux Alpine A110 Première Edition. Les montures masculines (photo ci-dessus) et féminines (voir ci-dessous), réalisées entièrement en aluminium brossé, sont proposées en avant-première durant tout le mois de décembre, aux 1955 clients des Alpine Première Edition, via un site Internet dédié www.alpine-eyewear.com. Au mois de janvier 2020, les commandes seront ouvertes à tous, en fonction des stocks restants.

Les modèles sans correction visuelle seront envoyés directement au domicile du porteur. S’il s’agit d’une solaire à la vue ou d’un équipement optique, le client sera dirigé vers l’un des opticiens du réseau Atol qui assure la distribution de la collection en exclusivité en France.

« Alpine Eyewear lancera courant 2020 de nouvelles collections et entend ainsi enrichir son offre dans le secteur de l’optique », annonce la marque.