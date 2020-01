L’enseigne mutualiste Ecouter Voir a lancé le 29 décembre la campagne multicanale destinée à imprimer sa marque sur tous les supports. Elle comprend notamment un spot décliné en plusieurs formats, divers visuels et un nouveau site Internet.

Les vidéos, affiches, le site Internet et les encarts dans la presse ont pour but de donner une notoriété à la nouvelle marque, à l’échelle nationale. Conçue par l’agence Les Présidents, la campagne vise également à souligner la singularité de l’unique réseau mutualiste français. Écouter Voir se positionne actuellement comme 5e acteur du marché en optique et 3e en audio. Le plan média aborde le sujet sous un angle plutôt peu exploité jusqu’à présent : les expériences sensorielles. Il fait référence aux plaisirs liés à la perception de la nature comme la beauté des paysages, le bruit du vent dans les blés… Le spot de 40 secondes (à visualiser ci-dessous) met en scène un grand-père appareillé et son petit-fils équipé de lunettes, en promenade dans différents milieux naturels. Diffusé depuis le 29 décembre sur 14 chaînes nationales, il a également été décliné en formats plus courts (30’, 15’) pour s’adapter aux différents supports – il est présent en pré-roll sur le web – et s’accompagne d’une campagne d’affichage sur tout le territoire et de publications en presse nationale.

Le nouveau site d’Ecouter Voir a été réalisé par Zee Agency. Il a bien sûr pour vocation de présenter le réseau et ses valeurs, ses gammes et services, en audio comme en optique, mais aussi de guider le client dans son parcours d’achat au sein de l’un des 1200 points de vente en France.