Depuis le 1er janvier dernier, le groupement Optic 2000 – Lissac – Audio 2000 est présidé par Olivier Padieu après un vote à l’unanimité des membres du Conseil d’administration de la coopérative. Après 14 années, Didier Papaz avait décidé de se retirer de cette fonction. Il reste cependant directeur général délégué, « plus particulièrement en charge des relations avec les pouvoirs publics et du développement des activités en lien avec la santé », précise le groupement.

Né en 1972 à la Réunion, d’un père opticien et d’une mère infirmière (c’est d’ailleurs dans le point de vente qu’il se sont rencontrés), Olivier Padieu revient en métropole à l’âge de 6 ans. Diplômé du lycée Victor Bérard de Morez, en 1991, il poursuivra son cursus avec, en 1993, une licence d’optique physiologique et d’optométrie à Marseille, et l’année suivante une maîtrise de marketing, gestion et négociation industrielle à Lyon.

Il débute sa carrière professionnelle chez Essilor en tant que représentant verres ophtalmiques pendant 4 ans, avant de reprendre en 1999, le magasin Optic 2000 de son père à Dijon. Il est aujourd’hui à la tête de 11 points de vente (7 Optic 2000, 1 Lissac et 3 Audio 2000). Ses liens avec la Réunion sont toujours forts puisqu’il est nommé en 2002 PDG d’Optique de Bourbon (13 points de vente à la Réunion et Mayotte), avant d’en devenir en 2011, président du Conseil de surveillance.

Un nouveau président impliqué

Très impliqué au sein du groupement Optic 2000 – Lissac – Audio 2000, Olivier Padieu a été délégué régional adjoint avant de devenir délégué régional Rhône-Alpes Nord entre 2004 et 2006. Au fil des années, il a été administrateur en charge des finances et du développement de l’enseigne Lissac et depuis 2012, administrateur de la Fondation d’entreprise. Soucieux de la défense de la profession, il est également vice-président du Rof (Rassemblement des opticiens de France), un poste qu’il conservera. Le nouveau président est déjà au travail pour présenter lors de l’Assemblée générale qui se déroulera en juin prochain, son plan stratégique pour les 5 prochaines années.

« Je suis honoré d’avoir été élu pour présider le Groupement Optic 2000 – Lissac- Audio 2000. Je suis particulièrement attaché au modèle de la coopérative qui permet de choisir ensemble l’avenir des enseignes. J’ai à cœur de continuer à développer le dialogue et la proximité entre les opticiens et salariés des magasins et les collaborateurs du siège. C’est unis que nous affronterons les changements et les évolutions du paysage de l’optique et de l’audition », a expliqué Olivier Padieu.