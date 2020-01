3 millions d’euros, c’est le budget qu’Etnia Barcelona vient d’investir dans l’usine de son siège d’Esplugues de Llobregat. Cet investissement important « vise à créer des collections exclusives et réduire à un dixième de temps la production de ses articles ».

L’extension de l’usine de prototypes inaugurée en 2014, « a pour objectif de prendre en charge la phase de design et de contrôler la production entre son siège et Hong Kong. Ce projet ne se limite pas aux produits finis sous forme de lunettes, mais englobe aussi les matériaux distribués et exposés dans les points de vente. En augmentant sa capacité d’entreprise productrice, Etnia Barcelona améliore les procédés de création et de fabrication de ses collections », explique la marque. Les capacités de production doubleront ainsi, en passant de 200 à 400 pièces / jour, selon les estimations.

Cette usine se spécialisera dans la création de collections premium, capsules et autres éditions limitées. Elle accueillera également de nouvelles machines « pour satisfaire avec efficacité non seulement les besoins généraux de la production, mais aussi la mise en place d’un service personnalisé de la collection de lunettes de soleil ». Les porteurs pourront en effet personnaliser les montures, verres et étuis grâce au marquage au laser. Avec seulement 15 minutes nécessaires pour cette personnalisation, Etnia Barcelona vise 200 000 ventes par an sur ce segment.

Actuellement, 70 % des produits des collections sont en acétate. La marque a décidé de profiter de cette intégration verticale pour mettre au point un procédé pour réduire le pourcentage d’additifs utilisés et donner naissance à une matière 100 % biodégradable, qui remplacera progressivement l’acétate “classique”.

Pour mettre au point ces différentes innovations, Etnia Barcelona a également recruté de nouveaux profils au sein de ses équipes. Grâce à eux et aux nouveaux équipements, la marque « prévoit que le temps de fabrication des prototypes soit divisé par dix et que la capacité d’innovation et de croissance soit multipliée par 3. ». Rappelons qu’aujourd’hui, les produits Etnia Barcelona sont commercialisés dans 14 000 points de vente, répartis dans 60 pays.