A la faveur de l’entrée en vigueur du Rac 0 dans notre secteur, l’enseigne du groupe GrandVision rappelle son positionnement « militant » en faveur de l’accessibilité des équipements optiques.

La campagne digitale de Générale d’Optique utilise pour symbole la Marianne qui, selon l’enseigne, incarne ses propres valeurs, et porte pour l’occasion une paire de lunettes correctrices. Le visuel, diffusé ce mois de janvier sur les réseaux sociaux et le site Internet du réseau, met en lumière l’arrivée de la loi 100 % santé et son inscription « dans le combat pour une vue accessible à tous » que mène Générale d’Optique depuis sa création en 1993. « Nous nous réjouissons de la mise en place de la loi 100 % santé qui améliore et rend encore plus équitable l’accès aux soins de tous les Français. Cette réforme vient officialiser les idées que nous défendons depuis plus d’un quart de siècle chez Générale d’Optique ! Bien voir ne doit pas être un luxe et nous nous sommes toujours engagés pour le meilleur rapport qualité/prix toute l’année, grâce notamment à nos forfaits tout compris monture et verres », déclare Alain Cottet, directeur général de GrandVision France. En phase avec cette stratégie, l’enseigne annonce que ses 600 points de vente offrent depuis le 1er janvier le traitement anti-rayures. Elle assure par ailleurs que le 100 % santé ne modifiera pas sa volonté de proposer une liberté de choix pour tous les styles et budgets.