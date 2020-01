La quatorzième édition du salon munichois qui se tenait du 10 au 12 janvier dernier a une nouvelle fois montré l’importance d’Opti dans le paysage optique, en tant que premier événement de l’année de notre secteur. L’année prochaine, Opti, associé à la capitale de la Bavière, depuis ses débuts, s’installera à Stuttgart.

605 exposants de 39 pays sont venus cette année présenter leurs nouveautés en termes de services et produits à Opti. 28 000 visiteurs (un chiffre stable) de 93 pays différents ont parcouru les 60 000 m2 d’exposition du salon.

Une édition marquée par le dynamisme du marché allemand. En effet, selon les chiffres communiqués par l’association industrielle Spectaris, 2019 a été l’année où la croissance a été la plus forte de la décennie avec une augmentation des ventes de 5,4 %. Un climat favorable du marché, donc, qui s’est retrouvé sur les stands avec deux tiers des exposants qui auraient enregistré « des accords, des réservations ou des commandes sur le salon », selon le communiqué des organisateurs.

Changement de lieu en 2021

La direction du salon a également annoncé un important changement pour l’édition 2021 qui se tiendra du 8 au 10 janvier. Désormais, Opti alternera entre Munich et Stuttgart, les années impaires. Il ne s’agit pas là d’une décision des organisateurs du salon, mais il s’avère que le parc des expositions n’est plus disponible à cette période de l’année, en raison d’un changement de dates du salon Bau, l’événement le plus important en Europe de l’architecture et des matériaux de construction.

Ce changement de lieu est donc purement géographique et ne modifiera pas les points forts qui ont fait le succès d’Opti : une organisation au début du mois de janvier, du vendredi au dimanche, des délais de montage et démontage raisonnables des stands, etc. Comme le résume Bettina Reiter, directrice de projet : « Opti continuera à rester Opti dans ce nouvel emplacement ».

© Photo : GHM