Les 18 et 19 janvier, le Palais de l’Élysée accueillera la première édition de la Grande exposition du fabriqué en France. Comme son nom l’indique, cette exposition vise à mettre en avant la diversité de la fabrication française. Notre secteur y sera représenté à deux reprises, avec Essilor pour les verres et Thierry S.A. pour les lunettes.

Le but de cette exposition est de montrer la qualité et le dynamisme de la production française à travers une sélection de produits, des spécialités régionales aux dernières innovations. Au total 120 produits ont été retenus sur les 1 750 dossiers présentés, pour représenter chaque département de métropole et d’Outre-mer. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la diversité est de mise : à côté des spécialités gastronomiques, les visiteurs pourront découvrir entre autres du mobilier, de l’électroménager, des vêtements ou encore des jouets, etc. La liste complète est disponible ici. L’optique apparaît à deux reprises : sans grande surprise, pour le Jura (39), avec les paires de lunettes de la société Thierry S.A., mais aussi le Val-de-Marne (94) avec les verres Varilux d’Essilor.

En effet, Essilor conçoit et fabrique ses verres en France depuis plus de 170 ans. Dans son offre actuelle, plus de 1 000 références produits sont labellisées Origine France garantie. Pour cela, le verrier s’appuie sur un réseau de 5 laboratoires de prescription à Allonnes (72), Antony (92), Les Abymes (971), Ligny-en-Barrois (55), Vaulx-en-Velin (69) et une usine à Dijon (21).

« Nous sommes très fiers de voir le verre Varilux sélectionné pour cette exposition qui fait la part belle au savoir-faire industriel et technologique français. Ce produit a une histoire hors du commun bâtie avec les opticiens et les ophtalmologistes. Il a donc toute sa place au sein de cette exposition qui rassemble des produits français iconiques made in France. Il rappelle à chacun qu’Essilor n’a jamais cessé de concevoir et produire ses verres en France » se félicite Lena Henry, la nouvelle directrice générale d’Essilor France.

Rappelons que le Varilux d’Essilor a été créé en 1959 par Bernard Maitenaz. Ce verre, aujourd’hui utilisé par des millions de personnes à travers le monde, a connu 8 sauts technologiques au fil de son histoire, protégés par 70 brevets.