Dans un clip d’une durée d’1 minute destiné à ses clients et prospects, le verrier Zeiss souhaite transmettre ses convictions et sa vision de la relation opticien-fournisseur.

Le film (à voir ci-dessous), en noir et blanc, insiste fortement sur l’importance de préserver la liberté de la profession, en termes de choix de pratiques et d’offres produits. Dans un contexte marqué par la mise en œuvre du 100 % santé et les nouveaux conventionnements des réseaux de soins, cette vidéo, qui fait la part belle à l’humain, souligne notamment que l’opticien doit être « libre de proposer les verres les plus performants » et « les montures les mieux adaptées » aux porteurs, « sans préjugés » et « sans contraintes ». « Quel rôle de conseil peut jouer un opticien sans la liberté de choisir ses partenaires ? », questionne-t-il, en affirmant que Zeiss sera « toujours l’allié de qualité qui accompagne (les) ambitions » de ses clients, « le facilitateur d’une relation d’égal à égal ».