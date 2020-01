Comme nous vous l’avons annoncé en mai 2019, Safilo a signé un contrat avec le champion de foot et icône de la mode, David Beckham pour le design, la production et la distribution des lunettes optiques et solaires sous le nom de la star. Comme annoncé alors, c’est en ce début d’année que la première collection arrive officiellement sur le marché.

Loin de simplement apposer son nom sur un produit, la star a travaillé avec les équipes de design de Safilo pour « imaginer une collection large et complète de lunettes de soleil et de montures optiques, combinant un style et une attitude britanniques sans effort avec un esprit vintage et intemporel », précise le lunetier.

Elle présente pour la première fois le monogramme DB, nouvellement créé et gravé au laser sur le verre ou encore à l’intérieur des branches. Parmi les autres caractéristiques de la collection, on retrouve sur chaque modèle le « talisman ». Placé sur les branches et inspiré à l’origine par les ailes des oiseaux, cette forme angulaire symbolise la puissance, la protection et la liberté. Les matériaux utilisés ont également fait l’objet d’une sélection drastique que ce soit pour l’acétate comme pour le métal. Outre le design chic et intemporel, l’accent a été mis sur la fonctionnalité pour que ces lunettes s’adaptent à chaque moment de la journée. C’est pourquoi certains modèles sont équipés de verres minéraux, photochromiques ou de clip-ons.

Cette collection peut être segmentée en trois grands lignes :