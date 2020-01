Comme chaque début d’année, la Fondation Krys Group a présenté le 23 janvier dernier les actions qu’elle allait soutenir en 2020, aussi bien en France qu’au niveau international. Des actions concrètes qui démontrent, comme le souligne Pierre Gerini, président de la Fondation, « toute l’importance d’être présent sur le terrain, au plus proche des populations, partout dans le monde, afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes, sur l’importance de la santé visuelle et la nécessité de prendre soin de sa vue. Nous sommes très heureux de permettre à un nombre croissant de personnes de bénéficier des progrès réalisés dans le domaine de l’optique ».

Des opérations en son nom

Depuis 2016, la Fondation Krys Group a mis en place l’opération Le Bus de la vue qui va à la rencontre du public du Tour de France, sur différentes étapes. En 2019, 80 professionnels de santé ont participé pour réaliser 1 500 examens gratuits de la vue. Cherchant chaque année à optimiser le dispositif, en 2019, le Bus de la vue proposait également un dépistage auditif sur 4 étapes et une campagne de dépistage du glaucome et des pathologies de la rétine via la télémédecine, coordonnée par le Pr Jean-Paul Renard. Au total, en 4 ans, 4 500 personnes ont fait tester leur vue, dont un tiers d’enfants.

Autre opération : à l’occasion de la Journée de la vision, la Fondation Krys Group a permis à 300 personnes en précarité dans toute la France, de profiter d’un dépistage visuel et si besoin de la mise à disposition d’un équipement optique. Cette action a été réalisable grâce à l’engagement de 26 écoles d’optique et de 155 étudiants.

Le soutien de 11 projets associatifs

La Fondation soutiendra cette année 11 projets menés par des associations en France, comme à l’étranger, en leur consacrant une enveloppe globale de près de 70 000 euros.