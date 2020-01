Acuitis poursuit sa stratégie de croissance externe. Après le rachat de Direct Optic en 2018, l’enseigne annonce l’acquisition de l’entreprise créée en 2011 par Marc Simoncini, fondateur de Meetic.

Le groupe Sensee est constitué du site de vente de lunettes Sensee.com et de lentillesmoinscheres.com, qui se positionne comme le leader de la vente de lentilles de contact sur Internet en France. Par son acquisition, « Acuitis accélère sa croissance avec l’ambition de construire le premier groupe français omnicanal sur le marché », explique l’enseigne dans un communiqué. Selon son président Jonathan Abittan, cette opération fait du groupe Acuitis « le leader du e-commerce en optique en France. Grâce à notre réseau de 280 magasins Acuitis et Direct Optic, nous sommes en ordre de marche pour proposer à nos 950 000 clients toujours plus de services et d’alternatives dans leur parcours d’achat ».

Acuitis a été fondé il y a 10 ans par la famille Abittan (Photo Service, Photo Station, Grand Optical, Générale d’Optique, Solaris, Chateauform’), qui gère plus de 100 Maisons en France et dans 7 pays d’Europe et d’Amérique du Nord, avec un positionnement « à prix très doux » en optique et en audition. Marc Simoncini se réjouit que son projet rejoigne cette entreprise, avec laquelle il « partage le même ADN entrepreneurial et l’ambition forte de construire un acteur moderne de référence sur le marché de l’optique ».

Photo : Marc Simoncini, fondateur de Sensee, et Jonathan Abittan, président du groupe Acuitis.