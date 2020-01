Le 39ème Congrès d’optométrie et de contactologie s’est déroulé les 19 et 20 janvier dernier au Beffroi de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Avec plus de 1 100 congressistes, le COC se positionne comme « le congrès scientifique de référence destinés aux opticiens ».

1 150 congressistes, plus de 90 experts internationaux, 7 espaces de formations simultanées (2 amphithéâtres et 5 espaces d’ateliers), 50 exposants et sponsors, 30 posters scientifiques, ces quelques données chiffrées de l’édition 2020 résument à elles seules, l’importance grandissante du congrès auprès des professionnels.

Avec la volonté de s’adresser de l’opticien débutant à l’optométriste confirmé, comme l’indique la signature de l’événement, « le COC est un véritable outil, destiné à accompagner les professionnels de l’optique dans leur démarche d’excellence et de formation. Nous accueillons aujourd’hui des équipes complètes : de jeunes opticiens diplômés qui souhaitent approfondir leurs connaissances, des propriétaires de magasin qui cherchent à se mettre à jour et à former leur équipe, et bien sûr des optométristes expérimentés », se réjouit Yannick Dyant, président de l’AOF.

Le rendez-vous est déjà pris pour la 40ème édition qui se déroulera toujours au Beffroi de Montrouge, les 17 et 18 janvier 2021.