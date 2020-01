L’acteur britannique Orlando Bloom, connu entre autres pour ses apparitions dans les sagas Le Seigneur des anneaux, Pirates des Caraïbes ou encore la série diffusée sur Amazon Prime Vidéo, Carnival Row, sera l’ambassadeur de la campagne Boss Eyewear (marque distribuée par Safilo) pour le printemps-été 2020.

La griffe a engagé Orlando Bloom pour « son sens du style remarquable et influent [qui] crée une synergie indéniable entre l’acteur et l’homme Boss, ce qui en fait le choix parfait pour porter les modèles phares de la collection de lunettes Boss printemps-été 2020 ».

L’acteur explique de son côté que « les lunettes ont toujours fait partie intégrante d’une tenue. Que vous optiez pour un look audacieux ou quelque chose de plus décontracté, vos lunettes doivent refléter la façon dont vous êtes habillé et la manière dont vous vous sentez. La marque Boss comprend le désir d’être bien habillé, sans compromettre le confort ou le style individuel, et c’est quelque chose qui me parle ».

Cette campagne, qui sera déployée à l’échelle mondiale au mois de février, a été réalisée par le photographe Matthew Brookes. Elle se caractérise par des fonds aux couleurs pop : pour évoquer l’été, la décontraction, la modernité etc. Des valeurs que l’on retrouve bien entendu dans la dernière collection de la marque.