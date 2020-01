Le spot TV met en scène la surfeuse Maud le Car, qui prête son image à la marque Sea2See proposée depuis janvier dans les magasins de l’enseigne.

Le spot de 15 secondes (à voir ci-dessous) présente les montures Sea2See, fabriquées à base de déchets marins. « Il interpelle et incite à l’action à travers une représentation forte de la mer et les déchets plastiques », explique Optic 2000. La collection proposée dans ses points de vente compte 16 montures pour adultes en plastique injecté recyclé, travaillé en intégralité ou combiné avec du métal, décliné en plusieurs coloris (bleu strié, prune dégradé, écaille coloré, rouge vif…). Leur prix de vente maximum conseillé est de 129€. Cette collaboration s’inscrit dans la démarche globale que la coopérative a engagée il y a plusieurs années en faveur de la protection de la nature, en incitant ses clients et ses salariés à faire des gestes concrets au quotidien pour préserver l’environnement que ce soit dans les magasins, dans son atelier d’assemblage ou au sein de son siège social. Le concept créatif de la campagne repose sur le slogan « Faites un GESTE ! ». « Le GESTE, c’est l’action, la solidarité, c’est aussi la protection, la main tendue vers l’autre. C’est aussi le GESTE professionnel, le GESTE de l’opticien, et le GESTE de tout un chacun, qui, tous les jours, pose ses lunettes sur son visage… », insiste l’enseigne.

Le film est diffusé du 24 janvier au 16 février (2 650 spots au total) sur les chaînes hertziennes, du câble et du satellite, ainsi qu’en replay sur les sites des principales chaînes TV. Selon les estimations d’Optic 2 000, il devrait enregistrer 4 500 000 vues. Sa guest-star Maud le Car, surfeuse professionnelle et artiste, voyage actuellement sur le Circuit Mondial Qualificatif (WQS) avec pour objectif d’intégrer l’élite mondiale du surf féminin en se qualifiant pour le World Tour. Elle a remporté le Lacanau pro 2019 World qualified series, a été championne de France 2018, vice-championne de France 2019 et championne d’Europe en 2012. Elle s’est également classée à la 3ème place de l’Australian Open 2014.