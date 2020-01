En 2020, l’enseigne de la coopérative Sacol rajeunit son image. Pour redéfinir son identité visuelle, un groupe d’opticiens Visual a travaillé avec une nouvelle agence de communication. Ce travail a abouti à la définition d’un logo plus moderne et plus épuré. La baseline évolue également et devient « Opticien depuis 1959 », date de la création de Sacol.

Ces changements ont été mis en œuvre fin 2019 pour les différents outils de communication. Les façades des magasins seront modifiées prochainement : les opticiens adhérents bénéficieront pour cela de l’aide financière de la coopérative. En termes de publicité, la marque ne surfera plus sur l’humour décalé exprimé au travers de situations embarrassantes générées par des problèmes de vue. Elle a désormais opté pour une approche plus sérieuse avec le positionnement suivant : « Depuis 1959, les opticiens Visual mettent leur passion, leur professionnalisme et leur bienveillance au service de votre regard. Notre engagement réside dans le respect de vos besoins, en vous apportant la solution la plus durable. Faire le choix de Visual, c’est y voir clair sur votre nature. » Concrètement, cela se traduira par des campagnes de communication mettant en scène des visuels naturels. Un nouveau film publicitaire sera diffusé dans tous les cinémas des villes où l’enseigne est présente et tous les supports de communication seront adaptés.