En octobre et novembre 2019, le spot TV de la campagne Varilux a touché 45 millions de Français. La marque continuera de bénéficier d’une forte visibilité jusqu’au printemps.

En télévision, le film est diffusé depuis le 5 janvier à des moments de forte audience, notamment avant et après le journal de 20h00. Sur TF1, Varilux est présent en marge de l’émission phare Sept à Huit, ainsi que sur plusieurs autres chaînes : TMC, LCI, BFM TV, RMC Story, RMC Découverte, Ushuaia TV, Histoire et TV Breizh. Le spot, diffusé en deux formats de 15 et 30 secondes, est suivi d’un message rappelant l’importance de la protection contre la lumière bleue. Cette présence sur le petit écran est soutenue par une campagne digitale qui a débuté le 20 janvier sur les réseaux sociaux, YouTube et les sites de replay vidéo MyTF1, FranceTV et MyCanal.

Essilor invite ses opticiens partenaires à relayer cette campagne en magasin pour bénéficier de ses retombées. Le verrier met à leur disposition des éléments de PLV (sticker vitrine, chevalet de comptoir…) et leur propose des outils personnalisés (affiches abribus ou 4×3, annonces presses, mailing adressés et toutes boîtes, spot radio, bannières Facebook). « Les efforts soutenus d’Essilor dans la durée en matière de communication grand public permettent au verre Varilux de bénéficier d’une notoriété inégalée : 8 Français sur 10 connaissent la marque », assure le fabricant sur la base d’une étude réalisée par le cabinet MSW Search en 2019. Pour le verrier, il s’agit là d’un « levier de différenciation majeur pour ses opticiens partenaires afin de capter, transformer les ventes et satisfaire les porteurs presbytes ».