En 2017, Olivier Petitfils, directeur général d’ADCL, qui conçoit et distribue la collection de lunettes Mauboussin, annonçait viser l’objectif « d’un magasin sur 7 sur le marché français, soit entre 1800 et 2000 point de vente ». Un objectif désormais atteint.

En effet, depuis leur lancement au Silmo 2016, « les lunettes Mauboussin se sont imposées comme la référence des montures de luxe accessibles avec 2 000 opticiens dépositaires et plus de 250 000 lunettes vendues sur le marché français » a expliqué la société.

Nouveauté de la collection pour 2020 : une gamme complète pour les hommes, composée de 17 modèles optiques en pur titane ou titane/acétate. Les fans de la marque y retrouveront de nombreux détails inspirés du segment horlogerie Mauboussin : remontoir en bout de branche, couronne crantée sur les cercles, branches en crocodile comme les bracelets, etc. Au total, 51 références optiques sont proposées, dans des tailles allant du 48 au 57 et une fourchette de prix entre 229 et 259 euros.

Elle est complétée par 30 solaires, qui utilisent là aussi le titane et l’acétate et sont équipées d’un verre minéral polarisant, hydrophobe et traité antireflet sur la face interne. L’accessibilité se retrouve également dans la fourchette de prix : de 199 à 219 euros.

Florent Manaudou, ambassadeur de la collection

Déjà égérie de la marque pour les montres et bracelets, le nageur a accepté d’incarner également la collection de lunettes. Le champion olympique, plusieurs fois champion de France, d’Europe et du monde a participé le 30 janvier dernier au magasin Lissac Rivoli à une soirée organisée par Lissac et ADCL pour célébrer le lancement de la ligne masculine Mauboussin. L’enseigne soutient le lancement de cette collection à travers notamment un partenariat événementiel : tous les magasins succursalistes arborent une vitrophanie avec Florent Manaudou. Petite indiscrétion : le nageur sera bientôt rejoint par la danseuse Fauve Hautot, qui représentera la collection féminine.