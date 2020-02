Début 2019, Nikon lançait une grande campagne télévisée pour expliquer que son domaine d’activité ne s’arrêtait pas aux appareils photo. Si elle y faisait alors un clin d’œil, la marque insistait également sur son activité verres, qui existe depuis 1946.

En ce début d’année 2020, le verrier revient sur les écrans avec un nouveau spot qui sera diffusé pour la première fois le 16 février prochain pour frapper « encore plus fort ».

« En 2019, ce sont plus de 40 millions de Français qui ont vu la publicité Nikon ! Elle a énormément plu, tant aux opticiens qu’aux consommateurs et a fortement participé à la notoriété de Nikon Verres Optiques. Nous sommes convaincus que de tels résultats, soutenus par le plan de communication 2020, ne peuvent que contribuer à installer Nikon Verres Optiques comme un acteur de choix pour accompagner les opticiens dans le contexte de la réforme 100% santé », explique Prûne Marre, directrice marketing BBGR – Nikon Verres Optiques France.

Selon les estimations, la campagne 2019 a permis de multiplier par deux la notoriété de la marque et de doubler l’intention d’achat chez les porteurs.

Le dispositif 2020, avec la signature « Toute l’expertise Nikon au service de votre vue » sera diffusé de février à juin sur les émissions phares de TF1 et de la TNT, mais également sur les services de replay et vidéos en ligne. Dans les magasins, des supports de PLV rappellent la campagne au niveau local, pour les opticiens qui souhaitent participer. Enfin, Nikon Verres Optiques annonce pour l’année à venir « de belles surprises à découvrir lors de grands événements qui rythmeront 2020. Présence et visibilité garanties ».