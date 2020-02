Les publicités diffusées pendant le Super Bowl annoncent tous les grands rendez-vous à venir dans l’année, notamment dans le domaine du divertissement. Dimanche soir, les 100 millions de téléspectateurs qui ont suivi l’édition 2020, ont notamment pu voir une nouvelle bande annonce du prochain James Bond, qui est apparu avec des lunettes Vuarnet.

C’est le 8 avril que sortira sur les écrans le nouvel opus des aventures de l’agent secret le plus célèbre au monde, James Bond, intitulé Mourir peut attendre. Dans les nouvelles images dévoilées à l’occasion du Super Bowl, on peut voir Daniel Craig avec le modèle Edge Round de la collection Vuarnet. Il porte également dans le même film le modèle 06. Des lunettes que les plus cinéphiles connaissent déjà puisque ce sont celles que portait Alain Delon dans La piscine en 1969.

Ce n’est pas la première fois que James Bond fait la promotion de la marque française : en 2015, dans Spectre, Daniel Craig portait déjà des lunettes Vuarnet. Plus précisément le modèle Glacier.