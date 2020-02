Après Willow Smith, Lily-Rose Depp ou encore Kristen Stewart, on connaît les visages qui incarneront la campagne printemps-été 2020 des lunettes Chanel. Une licence qui restera au moins jusqu’en 2024, dans le portefeuille de Luxottica.

La chanteuse belge, Angèle, est devenue incontournable. Et pas seulement dans le monde de la musique. Elle vient notamment de prêter son image à la Maison Chanel pour la campagne printemps-été 2020 de sa gamme de lunettes. La relation entre la griffe de la rue Cambon et l’artiste n’est pas récente, puisqu’Angèle avait monté les marches du dernier Festival de Cannes, habillée en Chanel et assisté aux derniers défilés, avec une place de choix au premier rang.

Angèle est l’un des cinq portraits en noir et blanc réalisé par le photographe Karim Sadli pour cette campagne. On retrouve également l’icône Isabelle Adjani ou encore Margaret Qualley, l’actrice américaine que l’on a notamment vue dans la série The leftovers ou encore le dernier Tarantino, Once upon a time… in Hollywood.

Du côté des hommes, Chanel a choisi Pharrell Williams, qui a déjà réalisé plusieurs collaborations avec la marque ou encore l’artiste français Sébastien Tellier. Une campagne qui joue la carte de la sobriété à travers ces 5 portraits en noir et blanc sur un fond uni. Un moyen sobre et chic de présenter 5 modèles phares de la nouvelle collection de lunettes signée Chanel.