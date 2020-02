Les lunettes de soleil australo-californiennes Quay, une marque très connue des millenials, arrivent ce mois-ci dans le réseau des 905 magasins Krys.

D’origine australienne, mais aujourd’hui basée en Californie, la marque Quay s’est fait connaître en proposant des solaires à la fois mode et accessibles niveau prix. Elle, qui a fait sa renommée sur les réseaux sociaux, est aujourd’hui la marque la plus instagramée chez les millenials. Ses collaborations avec des people comme Kylie Jenner ou Jennifer Lopez ont également participé à sa renommée à travers le monde. Alors que la marque est présente dans 35 pays, principalement sur le web, elle cherche aujourd’hui à proposer également une distribution physique, notamment à travers des magasins aux Etats-Unis.

En Europe, et plus précisément en France, le premier pays qui servira de test pour l’ensemble du continent, la marque a choisi de signer un accord de distribution exclusif. « En s’appuyant sur la puissance du réseau Krys, Quay cherche à asseoir son succès et s’ancrer dans le marché du solaire en France », explique le communiqué.

Pour Krys, cet accord entre dans sa stratégie initiée en septembre 2018 de repartir à la conquête du marché du solaire mode à petit prix. Les 18/35 ans sont en effet plus nombreux à acheter leurs lunettes dans des magasins de mode que chez les opticiens. C’est pourquoi Krys multiplie aujourd’hui les partenariats avec des marques au fort potentiel viral comme Privé Revaux ou Quay et les actions de communication originales sur les réseaux sociaux avec l’aide des plus importants influenceurs. La collection, qui sera disponible dans les magasins et sur le site Krys à partir du 19 février prochain propose des solaires mode pour hommes et femmes, avec des verres polarisants sur certains modèles, dans une fourchette de prix public allant de 45 à 58 euros.

Christophe Dagron, directeur commerce de Krys Group explique que dans « un marché en mutation profonde sous l’effet d’un nouveau contexte règlementaire, Krys poursuit son adaptation en affirmant ses valeurs pour conforter son leadership. A l’écoute de nos clients, nous sommes heureux d’enrichir sans cesse notre offre avec des produits accessibles au style affirmé dans le respect de nos exigences qualité, garants d’une meilleure santé visuelle pour tous les Français. L’année 2020 commence avec le lancement de Quay dans notre réseau. Cette année s’annonce particulièrement riche pour Krys, avec de nombreuses initiatives à venir mais un engagement unique : vous allez vous aimer. »