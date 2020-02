Le Professeur Yves Pouliquen nous a quitté le 5 mars, à l’âge de 88 ans. Il fut l’un des plus grands chirurgiens et chercheurs en ophtalmologie, spécialiste de la cornée, mais aussi un auteur essayiste élu à l’Académie française en 2001.

Yves Pouliquen a été nommé ophtalmologiste des Hôpitaux et professeur agrégé en 1966. De 1980 à 1996, il a dirigé le service d’ophtalmologie de l’hôpital parisien Hôtel-Dieu de Paris. Il a également dirigé l’unité 86 de recherche en ophtalmologie de l’Inserm entre 1979 à 1998 et présidé la Banque française des yeux entre 1985 et 1999. Il était membre de l’Académie nationale de médecine et, depuis 2001, de l’Académie française, où il occupait le 35ème fauteuil. Son œuvre littéraire se compose d’une vingtaine d’ouvrages, dont le dernier « Les Immortels et la Révolution » a été publié en 2019.

L’Asnav (Association nationale pour l’amélioration de la vue) lui rend hommage. « Le Professeur Pouliquen, reconnu mondialement, a porté au pinacle la qualité de l’ophtalmologie française. Médecin, humaniste, il a dirigé pendant de nombreuses années, le Conseil scientifique de l’Asnav, mêlant rigueur et bienveillance. Nos pensées vont envers sa famille. Nous perdons un ami mais, de ses dernières passions, nous savons qu’il est immortel… Merci, MONSIEUR… », déclare son président Bertrand Roy.