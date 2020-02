Comme nous vous l’annoncions en décembre dernier, Lissac fera rimer 2020 avec la thématique de la famille. « La “family Lissac” telle que l’enseigne l’imagine, est celle qui unit, regroupe, grandit tout en prenant en compte les individualités et les particularités de chacun. Ce positionnement sera l’axe de sa communication publicitaire, de son identité et de ses produits », expliquait alors l’enseigne.

Première expression de cette stratégie, l’enseigne d’optique vient de lancer le 5 février dernier, une nouvelle campagne publicitaire qui met en avant le test de vue gratuit pour toute la famille, proposé par les opticiens Lissac tout au long de l’année.

Les téléspectateurs pourront voir ce spot de 12 secondes sur les chaînes du groupe France Télévisions (France 2, France 3, France 4 et France 5) jusqu’au 15 mars prochain. Sur une adaptation de la célèbre chanson du groupe Sister Sledge, We are family, on y voit les membres d’une famille danser dans un décor coloré. L’agence Business, en charge de la réalisation, a voulu exprimer des notions telles que la simplicité, la proximité, etc…

Ce spot est le premier d’une série de 5 qui viendront rythmer toute l’année 2020, en reprenant les mêmes codes graphiques et musicaux.