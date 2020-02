Après Blenders Eyewear en décembre dernier, le groupe italien vient d’annoncer l’acquisition de la société américaine Prive Goods LLC, et donc de la marque Privé Revaux, en mettant la main sur 61,34 % de son capital, pour un montant de 61,6 millions d’euros.

David Schottenstein, le fondateur et administrateur délégué de la société conserve une participation d’environ 15,5 %. Les stars présentes au capital, et qui ont fait beaucoup dans la renommée rapide de Privé Revaux (Jamie Foxx, Hailee Steinfeld et Ashley Benson) gardent également leurs actions. En 2019, Privé Revaux, qui propose des lignes solaires à un prix accessible, a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 20 millions de dollars, soit une augmentation de 90 % par rapport à l’année précédente. Et 2020 devrait également être marqué par une croissance à deux chiffres.

Pourquoi le lunetier italien a-t-il racheté cette marque ? Angelo Trocchia, PDG de Safilo a expliqué : « Nous sommes ravis d’enrichir notre portefeuille de marques propres avec Privé Revaux, une marque d’origine américaine en croissance rapide, avec une stratégie de marketing numérique axée sur la génération Y, qui a l’objectif d’offrir des lunettes de haute qualité, belles et accessibles, en tirant parti de l’engouement des célébrités pour accroître la réputation et les ventes de la marque.

Privé Revaux a réussi à créer une stratégie reproductible et évolutive sur différents marchés à travers le monde, créée à travers des collections capsule lancées par des célébrités, un modèle marketing centré sur le consommateur final dont nous pouvons apprendre et bénéficier, en mettant à disposition, de notre côté, nos meilleures compétences pour accompagner le développement de la marque dans le monde ».

Pour David Schottenstein, fondateur et PDG de Privé Revaux, qui continuera à gérer l’entreprise depuis Miami, cette acquisition « est un moment historique pour Privé Revaux et un véritable tournant pour notre entreprise. Nous avons travaillé sans relâche pour offrir aux consommateurs des lunettes de qualité et de style à un prix juste et raisonnable, et Safilo partage notre vision et nos objectifs. Je ne pourrais pas être plus fier de ce que cette marque a accompli en quelques années, et avec le soutien de Safilo, nous pouvons faire encore plus. » Rappelons qu’en France, la marque a signé en 2018, un accord d’exclusivité avec le réseau Krys.