Présenté au Silmo 2019, le nouveau verre SuperSee vise à exploiter le potentiel du marché des unifocaux en répondant aux besoins multiples des porteurs.

Désormais disponible chez les opticiens partenaires Nikon, SuperSee s’adressent aux porteurs d’unifocaux dont le mode de vie dynamique les contraint à solliciter leur vue en permanence, en statique, en mouvement, sur les écrans ou encore au volant. « Pour gérer l’alternance de toutes ces situations, des verres unifocaux standards (sphériques) peuvent se révéler insuffisants », constate Nikon, qui présente SuperSee comme la réponse à ces contraintes visuelles.

Ce verre unifocal promet une vision précise des détails de loin comme de près, avec une vision périphérique optimisée dans toutes les directions du regard et une utilisation ultra confortable au quotidien. Pour offrir ces performances, le verrier a mis au point une nouvelle technologie du calcul optique intégrant quatre axes d’asphérisation en face arrière et divisant par trois le niveau d’aberrations en périphérie du verre par rapport à un verre asphérique.

SuperSee est conseillé aux porteurs ayant une correction comprise entre -2 et +2 (ce qui concerne 3 porteurs d’unifocaux sur 4). Pour les puissances un peu plus fortes, ce verre existe en version personnalisée : SuperSee AP. Cette version personnalisée est préconisée pour les plus fortes puissances hypermétropes grâce à l’intégration de la technologie Optislim. Elle prend en compte les paramètres individuels de monture et de port des porteurs (angle de galbe, angle de face, distance verre œil) pour une meilleure gestion de la répartition des erreurs de puissances. « SuperSee AP offre les mêmes bénéfices qu’un verre SuperSee auxquels s’ajoute une épaisseur de verre optimisée pour une vision précise quelle que soit la direction du regard, de loin et de près », assure Nikon.

SuperSee est disponible en verres blancs et Blue Secure (hors Transitions et Xtractive) avec les traitements antireflet Nikon (H, HCC, HCC UV, ECC UV, SeeCoat Plus UV, SeeCoat Blue UV, Night Drive Boost et See Sun UV). Il est proposé dans les indices 1.5, 1.6, 1.67, 1.74 selon la puissance.