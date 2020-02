Cette récompense, obtenue par Optic 2000 Kids pour la deuxième année consécutive dans la catégorie « L’opticien pour les lunettes enfants », fait suite à la 6ème édition de la Grande enquête des marques et enseignes préférées des familles, organisée par les sites ShoppingFamille.fr et Marquesetfamilles.fr.

Le prix « Opticien préféré des familles 2020 » a été attribué à Optic 2000 pour sa spécialité enfant lancé en 2017. Appelé Optic 2000 Kids, cet accompagnement spécifique pour les 2-8 ans est déployé dans l’ensemble des magasins de l’enseigne. Il comprend une formation obligatoire pour les opticiens du réseau afin d’approfondir leurs connaissances spécifiques : approche, prise en charge et accompagnement de l’enfant et de ses parents, choix des montures et des verres adaptés à la morphologie des petits porteurs. Au sein de chaque point de vente, un espace kids leur est dédié avec du mobilier adapté et des gammes de lunettes conçues selon les âges.

« Equiper de lunettes un enfant demande une approche spécifique et experte. C’est pourquoi nos opticiens sont formés toute l’année, que nous avons aménagé un espace adapté dans nos magasins et imaginé des collections dédiées à chaque tranche d’âge. Je remercie les familles de leur confiance renouvelée », se réjouit Olivier Padieu, président du groupement Optic 2000.