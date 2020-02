En octobre 2018, Demetz lançait son webshop pour faciliter la vie des opticiens. Un service qui a rapidement séduit et qui a enregistré 32 000 commandes en 2019. Aujourd’hui, la moitié des commandes sont passées par ce biais. Demetz vient récemment d’intégrer une nouvelle fonctionnalité pour faciliter les devis.

Jusqu’ici, les opticiens devaient appeler le centre d’appels Demetz pour obtenir un devis. Désormais, « grâce au webshop, les opticiens peuvent indiquer en direct le prix de la monture et des verres correspondant à l’amétropie de leur client », se réjouit Gilles Demetz, le directeur général de la société, précisant que ce devis instantané fait gagner un temps précieux à l’opticien puisque « le consommateur peut finaliser son achat en magasin le jour-même ».

Cet espace réservé aux professionnels ne se limite pas aux commandes. Les opticiens inscrits ont accès à des tutoriels de montage/démontage des produits, des fiches techniques et des argumentaires commerciaux. Ils peuvent également gérer tout ce qui concerne l’aménagement de corners sport ou les vitrines sur-mesure. Pour récompenser les clients les plus fidèles, cet outil présente également des offres spéciales sur les commandes réalisées en ligne, « en fonction de l’actualité produits et des temps forts de la marque ».

Demetz mise sur cet outil « adapté et efficace » pour « accompagner les opticiens dans la valorisation de leur offre en magasin ».

Les opticiens déjà clients d’Opal pourront accéder au webshop en reprenant les mêmes identifiants. Les autres pourront faire une demande d’inscription depuis la page d’accueil.