Shamir France propose désormais les nouveaux verres Transitions Signature Gen8 sur toute sa gamme Rx.

La dernière-née des technologies Transitions s’appuie sur une matrice nano-composite et des nouvelles molécules photochromiques plus agiles. Elle affiche des performances notables et plus durables : la vitesse d’activation du verre est jusqu’à 30 % plus rapide que la génération Transitions VII, le retour à la teinte claire originelle prend 3 minutes de moins, la teinte activée est plus sombre et plus solaire (11 % de transmission). En outre, les verres Transitions Signature Gen8 protègent les yeux contre la lumière bleue nocive artificielle et solaire et coupent 100 % des rayons UVA et UVB.

Ils sont intégrés au catalogue de Shamir France depuis le 11 février 2020 et proposés en 7 couleurs : Brun, Gris, Vert, Emerald, Sapphire, Amber et Amethyst. Pour renforcer leur dimension protection, le verrier préconise de les associer en priorité avec son traitement exclusif anti-UV et anti-infrarouges Glacier+ UV IR.