La griffe Emmanuelle Khanh, qui fêtait ses 50 ans en 2019, multiplie les projets et les nouveautés. Outre un récent monogramme graphique, de nouvelles collections de lunettes et chaînettes pour femmes, ainsi qu’une édition limitée de mobilier, designé en collaboration avec Red Edition, la Maison a également présenté une première collection masculine.

Cette collection exclusive pour hommes se compose de 5 modèles. Pour Eva Gaumé, directrice de la création eyewear et de l’image pour la Maison, elle vise à apporter aux hommes « un regard libre et sophistiqué ». S’inspirant des formes caractéristiques des années 70 et 80, ces lunettes se différencient par un acétate de 10 mm. Emmanuelle Khanh a toujours aimé les jeux de matières et d’épaisseur et le prouve une nouvelle fois. « Les courbes franches dévoilent des jeux de biseaux qui apportent légèreté et luminosité à ces formes statutaires. Les couleurs sombres des montures : noir, éclat bleu, cognac ou havana s’opposent à la fraicheur de verres teintés de rose, cyan et jaune qui illumineront les silhouettes estivales », explique la marque. Ces lunettes réalisées à la main prouve une nouvelle fois l’attachement d’Emmanuelle Khanh au savoir-faire français, et dans le cas présent, à celui des ateliers lunetiers jurassiens. « En encourageant cet artisanat unique au monde, elle fait le choix d’une fabrication consciente, durable et respectueuse de l’environnement ».