Après avoir communiqué sur la vue des automobilistes en fin d’année 2019, Générale d’Optique revient avec une nouvelle campagne pour inciter les clients à venir faire contrôler leur vue gratuitement dans l’un des 600 points de vente de l’enseigne.

Depuis le 5 février et jusqu’au 30 mars, cette campagne s’appuiera sur un déploiement en TV et en magasins (chaque année 17 millions de personnes franchissent les portes d’un magasin de l’enseigne). Le principal message que souhaite diffuser Générale d’Optique à travers ce spot baptisé Le braquage : « Plus besoin d’attendre pour renouveler ses lunettes ou en cas de doute concernant sa vue : les Français peuvent procéder gratuitement à un contrôle de la vue dans leur magasin de proximité, avec renouvellement immédiat de leurs lunettes. L’ensemble des 600 magasins du réseau est équipé d’une salle dédiée aux examens de vue : l’occasion de faire le point sur sa santé visuelle sans délai avec son opticien, en attendant de prendre rendez-vous avec son ophtalmologue. En cas de changement de correction, l’opticien peut également procéder au renouvellement de l’équipement à partir de l’ordonnance en cours de validité. »

Et de rappeler que cette vérification « n’est pas un acte médical. Elle permet le renouvellement de l’équipement (lunettes ou lentilles de contact) mais ne remplace pas un suivi régulier par un ophtalmologiste. L’examen pratiqué par l’opticien évalue uniquement les troubles de la vue : myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie ».