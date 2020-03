Depuis le 2 mars, Prûne Marre est présidente de BBGR France. Elle succède à Olivier Chupin, qui a rejoint le comité de direction d’Essilor Europe en tant que vice-président Angleterre, Irlande et Scandinavie.

Prûne Marre a rejoint BBGR France à la fin de l’année 2015 en tant que directrice marketing & communication, un poste qui lui a permis notamment de contribuer au développement de Nikon Verres Optiques sur le marché français. Diplômée d’HEC Paris, la nouvelle présidente de BBGR s’était auparavant forgé une expérience solide en stratégie et marketing dans ses précédentes fonctions chez Advention Business Partners et Walgreens Boots Alliance. Prûne Marre a, entre autres, travaillé sur les relais de croissance, les stratégies de diversification, l’optimisation des portefeuilles de marques et les circuits de distribution. Elle se déclare « particulièrement fière d’assurer la relève d’Olivier Chupin à la tête de l’entreprise », en présentant BBGR comme un « acteur incontournable » qui s’engage à aider ses partenaires opticiens à se développer, notamment via la marque Nikon Verres Optiques.