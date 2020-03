Avec « mon devis décrypté », Carte Blanche Partenaires veut faciliter l’échange entre professionnels de santé et patients, en aidant ces derniers à faire leur choix en toute connaissance de cause.

Depuis le 1er janvier, le devis normalisé propose au porteur un choix entre plusieurs équipements optiques, dont un appartenant au panier A (sans reste à charge). Le service « Mon devis décrypté » s’inscrit dans la réforme du 100 % santé pour accompagner les assurés dans la compréhension des équipements optiques, car « le reste à charge n’est pas toujours l’unique critère que le patient prend en compte », explique Carte Blanche.

Concrètement, l’assuré ou ses ayants-droits reçoivent une analyse détaillée du devis présenté : une simulation du reste à charge, accompagnée d’une explication des différences entre les traitements et produits proposées. « En cas de doutes, le bénéficiaire peut alors échanger avec son professionnel de santé et étudier, dans le cadre de cette relation privilégiée, les alternatives qui s’offrent à lui et pouvoir ainsi faire un choix éclairé », ajoute la plateforme. Les modalités sont simples : le bénéficiaire doit scanner ou photographier le devis normalisé qui lui aura été remis par l’opticien et l’adresser, via un formulaire en ligne sur l’espace client de sa complémentaire santé, au service dédié́ de Carte Blanche Partenaires. La demande est traitée automatiquement et le décryptage est transmis au patient en quelques secondes. « L’ensemble du processus respecte, en termes de sécurité et de confidentialité, l’usage des données de santé », promet Carte Blanche, qui propose également ce service pour les devis dentaires.

Ci-dessous, un exemple de devis décrypté pour un porteur presbyte, qui a fait établir un devis par un opticien non membre du réseau Carte Blanche.