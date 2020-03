Comme toutes les enseignes d’optique, Krys propose dans les magasins de son réseau différentes collections propres pour hommes et femmes. Dans un catalogue toujours plus fourni, l’enseigne a choisi de les regrouper sous une seule appellation : Signature Krys. Pourquoi ce repositionnement ? Pour Krys, il permet de « capitaliser sur sa notoriété et d’affirmer son positionnement sur le style ».

Depuis plusieurs années, Krys communique autour de deux aspects : la santé visuelle et la dimension mode. La signature « Vous allez vous aimer » qui ponctue les dernières campagnes de l’enseigne résume cette volonté de trouver un juste équilibre entre bien-être visuel et beauté.

Pour envoyer un message clair autour de son nom, Krys a choisi de regrouper ses collections optiques et solaires sous un seul nom : Signature Krys. Outre les montures, la marque sera également utilisée pour les verres et la contactologie.

« La marque Signature Krys est aussi le lancement d’un nouveau marqueur fort pour notre enseigne. Il se veut une expression condensée de ce qu’est déjà la marque Krys. Très lifestyle, il va venir estampiller chacun de nos produits, s’imposant à la fois comme un label qualité et style » explique Bruno Censier, directeur de la marque Krys et Audition.

Au niveau de l’optique, Signature Krys regroupera ainsi les 4 collections optiques (Kiss, Mojo, Mademoiselle et Côme) qui affichent des prix de vente conseillés allant de 69 à 129 euros et, en ce qui concerne le segment solaire, les collections SNK et Pol&Sun, qui misent sur l’accessibilité avec respectivement des prix de 19 et 49 euros.