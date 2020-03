La production allemande bénéficie d’une image de qualité dans le monde entier. Dans notre secteur, deux acteurs allemands, Mykita et Leica, viennent de s’associer pour créer une collection solaire. « Un partenariat défini par son engagement commun envers le développement de produits holistiques, la technologie de pointe et l’artisanat de précision ».

Cette collection, conçue en collaboration avec le studio de design de Leica à Munich est fabriquée à la main au Mykita Haus à Berlin. Deux concepts ont été réalisés pour cette collection : le premier, en acier inoxydable pur, le second avec , en plus de l’acier inoxydable, une ligne de Mylon, un matériau innovant développé par Mykita et réalisé à l’aide de la technologie d’impression 3D. Cette barre supérieure en Mylon, est d’une part un élément esthétique et permet, d’autre part de protéger les yeux du porteur des rayons solaires venant du dessus. De nombreux détails ont été travaillés pour rappeler l’historique photographique de Leica : « Sur les modèles entièrement en acier inoxydable, une structure de surface fonctionnelle fait référence à la poignée des objectifs d’appareil photo. Les bords laqués rouges des verres atténuent la gêne causée par la lumière périphérique. Tous les modèles sont dotés de nouvelles plaquettes de nez spécialement conçues pour un port optimal et entièrement personnalisable.

Plusieurs éléments distinctifs du langage de design de Leica séduiront les passionnés de la marque tout en créant une nouvelle esthétique optique à part entière : la forme géométrique des verres, qui est un thème récurrent, la référence à la vue de face du pare-soleil d’un appareil photo Leica, les incrustations laquées et la police de caractères Leica gravée sur les branches, ou encore la palette de couleurs circonscrite au matt silver, noir, gris taupe et à quelques touches de rouge », explique les deux marques.

Les verres réalisés spécialement pour cette collection par Leica sont des organiques d’indice 1,6, meulés et polis individuellement. Ils sont dotés d’un traitement antireflet achromatique en face interne, AquaDura Vision Pro, un traitement de surface propre à Leica. Il protège contre l’eau, la saleté ou les tâches, la formation de buée, etc.

Tous les modèles de la collection possèdent un numéro de série unique et sont accompagnés d’un certificat d’authenticité. Cette collection Mykita x Leica sera disponible à partir du mois de juin dans les boutiques et sites Internet des deux marques.

MYKITA | LEICA Launch Video from MYKITA on Vimeo.