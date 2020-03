Marchon distribue depuis 2014 les collections de lunettes de la marque de mode Liu Jo. Un partenariat qui semble ravir les deux parties puisque le contrat de licence mondial qui les unit vient d’être renouvelé.

Ce contrat à long terme prévoit la conception, le développement, la production et la distribution en exclusivité des montures optiques et solaires de la société Liu Jo.

Nicolas Zotta, président de Marchon Eyewear, a commenté : « Nous sommes extrêmement fiers de poursuivre cette longue et fructueuse collaboration avec Liu Jo. Nous avons l’intime conviction que Marchon saura continuer à créer des modèles innovants qui permettront à notre partenaire de renforcer sa présence sur le marché de la lunetterie. » Même enthousiasme chez Liu Jo qui croit « fermement en la force de ce partenariat de longue date et en la qualité des produits que nous imaginons ensemble », a ajouté Marco Marchi, administrateur unique de Liu Jo. « Nous entendons poursuivre le développement international de Liu Jo dans la catégorie eyewear grâce au soutien de notre précieux partenaire commercial. »

Rappelons que la marque a été créée en 1995 à Capri et est aujourd’hui présente dans 48 pays sur 3 continents (Europe, Afrique et Asie) à travers un réseau de 510 points de vente monomarques et 5 480 multimarques.