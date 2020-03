Fin février, à l’occasion d’un déjeuner-débat en présence d’élus, la plateforme Santéclair a présenté son premier bilan de la réforme. En optique, elle a dévoilé les données issues des 46 093 factures qu’elle a établies en dehors de son réseau en janvier.

6 % des équipements facturés en janvier 2020 par Santéclair étaient intégralement composés d’éléments relevant du 100 % santé, c’est-à-dire de verres et d’une monture du panier A. La part d’équipements mixtes (panachant des éléments du panier A et du panier B) se monte également à 6 %. Un tiers d’entre eux se compose d’une monture 100 % santé et de verres du marché libre. Les deux autres tiers se composent d’une monture de classe B et de verres de classe A.

Développement de la classe I en audio

En audioprothèse, Santéclair a présenté les chiffres issus des devis qu’elle a analysés (en dehors de son réseau) depuis la mise en œuvre du 100 % santé. Ils montrent une nette poussée des appareils de classe I en janvier. En 2019, année de la première étape de la réforme dans ce secteur, 11 % des aides auditives étaient en classe I (sur 12 322 appareils ayant fait l’objet de devis étudiés par la plateforme). La classe II représentait quant à elle 89 % des appareils. En janvier 2020, sur 1 565 appareils proposés sur les devis analysés par Santéclair, 29 % étaient en classe I et 71 % en classe II.