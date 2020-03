Après les lunettes de la Route du Rhum Destination Guadeloupe en 2018, la marque de lunettes suisse, Invu, spécialisée sur le segment des montures solaires polarisantes et distribuée en France par ACDL Aplus, a créé la collection officielle des lunettes The Transat CIC 2020.

Le 10 mai prochain, débutera à Brest The Transat CIC 2020, la célèbre course transatlantique en solitaire, qui fêtera cette année sa quinzième édition. A cette occasion, Invu a réalisé une collection spécifique composée de dix références (cinq modèles, décliné chacun en deux couleurs) produites en série limitée. Pour répondre au mieux aux besoins des navigateurs, le fabricant a choisi le TR90 sur une forme galbée, afin d’éviter les rayons solaires latéraux. Pour assurer un maintien parfait malgré les conditions difficiles, les branches sont recouvertes d’un revêtement qui rappelle la gomme. Du côté des verres, le choix s’est porté sur du polycarbonate durci avec traitement antireflet et hydrophobe.

En tant que partenaire optique officiel de l’événement, Invu équipera l’ensemble des skippers au départ de la course. Pour les navigateurs en herbe et autres fans de cette course, ces modèles seront disponibles dès le mois d’avril, au prix public généralement constaté de 79 euros, exclusivement dans le réseau des opticiens dépositaires de la marque.