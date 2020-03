Les nouveautés continuent dans le portefeuille Safilo. Après Blenders Eyewear, David Beckham ou encore Privé Revaux, le lunetier italien vient de signer un accord de licence avec la griffe de mode Isabel Marant, fondée en 1994.

Comme à l’accoutumée, cet accord de licence comprend la conception, la fabrication et la distribution des lunettes optiques et solaires sous la marque Isabel Marant. Un peu de patience, les premiers modèles issus de cette collaboration seront lancés pour le printemps-été 2021. Cet accord de licence, qui est le premier conclu par la marque de mode, a été signé pour une durée de 10 ans.

« Nous sommes heureux d’accueillir dans notre portefeuille l’une des maisons de mode françaises les plus en vogue, dont l’expression unique et le style légendaire lui permettent de se distinguer sur le créneau du design de luxe. Ce positionnement entre luxe contemporain et traditionnel permet à des marques, comme Isabel Marant, de séduire et de fidéliser la génération Z et les Millennials par leur originalité, leur identification immédiate et leur authenticité », a expliqué Angelo Trocchia, PDG du groupe Safilo. « Nous veillerons à refléter le style très parisien, caractéristique de la marque, au travers de ses collections de lunettes, afin de séduire les femmes en France comme dans le reste du monde et à développer la marque dans cette nouvelle catégorie de produits ».