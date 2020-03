Itelis a noué un partenariat avec le réseau national d’opticiens itinérants pour faciliter l’accès à la santé visuelle.

Depuis le 10 mars, Itelis met à la disposition de ses 10 millions de bénéficiaires l’offre proposée par Les Opticiens Mobiles. Il s’agit, selon la plateforme, du premier accord passé entre un réseau de soins et un réseau d’opticiens itinérants. Ce partenariat prévoir une réduction de 20 % sur la réalisation du service santé visuelle et la gratuité du deuxième déplacement de l’opticien, « en plus de tous les autres avantages déjà octroyés dans le cadre du réseau d’Opticiens Confiance en magasins », précise Itelis.

Pour rappel, l’intervention d’un Opticien Mobile se déroule en 5 étapes :

– prise de rendez-vous sur le site web ou par téléphone ;

– déplacement de l’opticien sur le lieu choisi par le bénéficiaire avec tout le matériel nécessaire ;

– réalisation d’un bilan visuel avec contrôle systématique de la correction et adaptation si nécessaire ;

– conseil personnalisé : choix de la monture, choix des verres et prises de mesures ;

– fabrication, livraison, ajustage de l’équipement et mise en situation.

Seuls les opticiens diplômés et membres du réseau de la société Les Opticiens Mobiles ont la possibilité de proposer cette offre aux bénéficiaires d’Itelis, précise le réseau de soins.