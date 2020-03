La campagne 2020 de Transitions vise à toucher le maximum de Français dès sa première vague en avril. Pour cela, le fabricant a choisi un dispositif multicanal : à la télévision, en replay, sur Youtube et les réseaux sociaux.

Le message principal de cette nouvelle campagne est simple : « Les verres Transitions sont par nature-multi-facettes : toujours dynamiques, qui s’adaptent automatiquement à toutes les situations de luminosité et à tous les styles, s’adressant à tous les profils de porteurs de lunettes ». Bien entendu, elle accompagne la sortie de la dernière génération Transitions Signature Gen 8, qui permet un gain de temps de 3 minutes avec des verres qui foncent plus rapidement et reviennent jusqu’à 35 % plus vite à l’état clair.

Avec cette vague de diffusion prévue au printemps sur des chaînes hertziennes aux fortes audiences (TF1, TMC, C8, LCI, Canal+, BFM TV), en replay (6play et MyTF1) et sur Internet (Youtube, Facebook), Transitions espère toucher plus de 40 millions de Français.