Chaque jour, les fabricants gardent un œil sur l’évolution de la crise sanitaire que nous traversons, pour adapter leurs dispositifs. Passage en revue des dernières organisations chez Essilor, Novacel, Mont-Royal, Méga Optic, Hoya et Seiko.

Face à l’épidémie de Covid-19 que subissons tous actuellement, Essilor affiche deux priorités : « Garantir la sécurité de nos équipes et assurer aux opticiens une continuité de service, en particulier pour leur permettre de soutenir les équipes médicales qui en auraient besoin ». Pour cela, Lena Henry, directrice générale d’Essilor France, a dévoilé le dispositif de l’entreprise.

« Une cellule de crise quotidienne a été mise en place dès la fin de la semaine dernière pour assurer un suivi de la situation et prendre les mesures adéquates.

Ainsi, le verrier a réorganisé très rapidement sa chaîne de production afin de fermer les sites français tout en maintenant une continuité de production, en s’appuyant sur les laboratoires du Groupe Essilor en activité en Europe ou au-delà. Cette continuité d’activité est essentielle pour permettre aux opticiens de répondre dans de bonnes conditions à des besoins urgents. Ainsi, les commandes qui seraient passées seront livrées sous un délai de 4 jours en moyenne et dans les conditions habituelles de remise.

En parallèle, Essilor France a mis au chômage technique partiel ou total la plupart de ses salariés. Les équipes appelées à poursuivre leur activité le font en télétravail, afin de respecter les règles de confinement. Dans ce cadre, le service agence a été recentré du lundi au samedi, de 10h à 18h et Essilor France encourage les opticiens à passer et suivre leurs commandes sur essilorpro.fr. Dans le cadre de cette organisation temporaire, pour contacter l’agence, il faudra dorénavant composer le 09 86 86 01 55 ou écrire à l’adresse mail suivante : monagence31@essilor.fr ».

Novacel a décidé face à l’évolution de la crise, de prendre des mesures encore plus fortes. « Depuis le début de semaine nous avions gardé 15 % de nos effectifs (90 personnes sur 600) pour garder un service minimum auprès de nos clients dans le cadre des livraisons porteurs nécessaires. 50 % étaient en télétravail (call-center, allo-techniques, etc..) et 50 % sur site.

A date, garder 45 personnes sur notre site n’est plus acceptable et ne rentrerait pas dans nos obligations de prévention vis-à-vis de nos salariés. Nous avons décidé de ne plus accepter de commande de verres de fabrication à partir de vendredi 20 mars 17h00. Nos services télédétourage, précalibration, allo technique et montage ne seront également plus disponibles à cette date. Les verres déjà en production seront pour le plus grand nombre terminés et envoyés. Il se peut que quelques commandes soient annulées. A date, nous ne pouvons d’ailleurs plus livrer d’Optilenti.

Afin de garantir un service ultra minimum pour les porteurs en ayant besoin, nous gardons jusqu’à nouvel ordre sur site 2 % de nos équipes (sur la base bien sûr du volontariat) pour assurer la fourniture des verres de stock et des lentilles de contact. […] Ces commandes ne pourront à partir de lundi 23 mars 2020 n’être passées que par téléphone au 03 23 83 88 88 et seront expédiées 2 fois par semaine, les mardis soir et jeudis soir. Vos commandes EDI ou Novasoft ne seront plus acheminées », a détaillé Jenkiz Saillet, directeur général de Novacel.

Mont-Royal a annoncé avoir mis en veille son laboratoire lorrain depuis mercredi, le 18 mars 2020. Le verrier vient également d’arrêter l’activité des verres Netview, qui ne sont pas fabriqués en France, jusqu’à nouvel ordre.

Mega Optic annonce l’arrêt de sa chaîne de production, aujourd’hui, vendredi 20 mars 2020. Jérôme Bourgeois, son directeur des ventes, précise ainsi qu’« aucune commande de verre de fabrication ne pourra être réalisée à partir de vendredi 20 mars 15h. Les commandes en cours de production seront expédiées dans la mesure de leur réalisation avant la fermeture de l’unité de production. Une équipe de volontaires maintient la distribution de verres de stock et des lentilles, pour nos clients partenaires engagés dans la mise en place d’un service minimum. A partir de lundi 23 mars 9h, les commandes ne pourront être faites que par téléphone et uniquement pour les verres de stock et les lentilles : 01 60 31 12 12 (de 9h à 17h du lundi au vendredi) ».

Enfin, Hoya et Seiko ont suspendu dès lundi 16 mars leurs livraisons « face à la fermeture imposée depuis le 15 mars des magasins d’optique ». Les 2 marques ont cependant mis en place un service minimum de livraison pour répondre aux demandes des opticiens volontaires qui assurent les commandes urgentes ou de grande nécessité d’équipements optiques. « Jusqu’à nouvel ordre, notre production française est suspendue et toutes les commandes Origine France garantie sont reroutées vers des usines en activité dans le groupe », explique Jean-Michel Lambert, directeur général du groupe Hoya Seiko. Le service clients maintient de son côté une permanence pour répondre aux questions au 0811 904 692 du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14 à 18h ou par mail à serviceclient@hoya.fr.