Jour après jour, les fabricants de notre secteur adaptent leur dispositif pour répondre au mieux à leurs clients opticiens en cette période difficile d’épidémie de Covid-19. Aujourd’hui, focus sur Menrad, Optiswiss et Visioptis. Retrouvez également les autres fabricants dans nos différentes news sur le sujet ici et ici.

Menrad a reporté toutes ses livraisons par défaut jusqu’au lundi 4 mai, pour toutes les commandes prises avant le 15 mars. Celles passées avant cette date seront débloquées pour une livraison, après demande de l’opticien par e-mail.

Un SAV simplifié sans retour de pièces a été mis en place, via l’application dédiée. Les commandes passées via le webshop ou EDI sont annoncées avec une livraison à la semaine. Benoit Sourdon, directeur général de l’entreprise ajoute : « Comme vous certainement, nous avons recours au chômage partiel pour une majeure partie de nos équipes (commerciales) et avons réorganisé nos services clients et comptabilité pour mettre nos collaborateurs en sécurité et continuer à répondre à vos demandes. Nous vous invitons néanmoins, à privilégier les outils digitaux mis à votre disposition ainsi qu’une communication par mail. »

Optiswiss a mis tout en œuvre pour conserver un service de production, même réduit. Même chose pour le service client qui reste ouvert de 8h30 à 17h00. Le verrier suisse incite les opticiens, via son online shop, à profiter de ce temps de confinement pour suivre des formations professionnelles en e-learning et continuer ainsi à se former pour faire la différence lorsque sonnera l’heure de la reprise. Toujours dans un esprit de solidarité et d’optimisme quant au futur, Optiswiss offre aux opticiens la licence Media Creator, son outil de communication en ligne, pour leur permettre de communiquer facilement auprès de leurs clients et garder ainsi le contact.

Chez Visioptis, les services clientèle / commande et SAV restent joignables du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14H00 à 17h00, par mail (logistique@visioptis.com et design@visioptis.com) ou par téléphone au 04 93 48 71 87. Bien entendu, le webshop de l’entreprise française reste disponible à l’adresse : www.webshop.visioptis.com. « Nos attachés commerciaux assurent le suivi de vos dossiers depuis leur domicile et restent joignables. Ils restent disponibles par mail et par téléphone pour répondre à vos besoins éventuels. Nous vous tiendrons au courant dès que possible des modifications éventuelles de ces mesures en lien avec les directives officielles », explique les équipes de Visioptis.