Dans le contexte du confinement et de la fermeture de la plupart des magasins, la centrale Cercle Optique réunit à nouveau aujourd’hui plusieurs spécialistes pour répondre aux questions des opticiens.

Jeudi dernier, la première conférence virtuelle de Cercle Optique (à voir ci-dessous) a réuni cinq intervenants et a été suivie, selon la centrale, par 300 participants. Ce mardi 7 avril, elle lance l’acte 2, avec pour objectif « d’aller plus loin dans l’analyse du marché grâce aux conseils d’experts ». Seront présents aujourd’hui un directeur régional de banque, un avocat, un spécialiste de la communication et des professionnels de l’optique. « Après 3 semaines de confinement et les grandes incertitudes qui pèsent sur notre secteur, la centrale d’achat Cercle Optique reste persuadée qu’il faut maintenir le contact dans notre profession afin d’être informés des évolutions régulières gouvernementales et d’anticiper la reprise. Plus que jamais, la filière optique doit faire preuve de solidarité et c’est dans cette perspective que Cercle Optique ouvre sa conférence à l’ensemble de la profession, opticiens indépendants et franchisés mais aussi commerciaux et prestataires de services », explique la société.

