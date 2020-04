Dans cette période où se déplacer et aller chez un commerçant est très compliqué, plusieurs fabricants ont pensé aux porteurs de lentilles de contact, en proposant un nouveau service qui facilitera également la vie des opticiens. Focus sur les solutions proposées par Super-Vision, Novacel et Ophtalmic.

Pour les opticiens qui souhaitent proposer un service minimum, tout en assurant une sécurité optimale aussi bien pour leurs équipes que pour leurs clients, Super-Vision propose donc un service de livraison de lentilles, solutions d’entretiens ou encore piles audio. Les commandes se font toujours sur le site de Super-Vision, mais au moment de la validation, il suffit de créer une nouvelle adresse consommateur. Ce service est facturé 4,50 euros pour les lentilles et les piles et 10 euros s’il s’agit d’une livraison de plusieurs solutions. (Notons que malgré cette période difficile, Super-Vision assure la fabrication et les livraisons de verres dans les mêmes délais qu’auparavant, grâce à ses partenariats avec des fabricants européens.)

Novacel propose le même service de livraison de lentilles directement au domicile des porteurs depuis le lundi 6 avril. Ce service est disponible sur l’ensemble de la gamme de lentilles, à l’exception des produits d’entretien. Pour en bénéficier, l’opticien doit passer commande par e-mail (commandesservicesclients@novacel-optical.com) en indiquant le type de lentilles (quantité, référence et puissance, le code du magasin et bien sûr les coordonnées postales du porteur. L’expédition coûtera 5 euros TTC par colis, refacturés à l’opticien, qui recevra le bon de livraison complet au magasin et sera facturé en fin de mois sur sa facture classique.

Ophtalmic Compagnie propose également de livrer au domicile du client ou de l’opticien. Les professionnels auront accès aux modalités de la livraison à domicile sur le portail d’activité Ophtalmic-Espace.fr.